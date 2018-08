40. Straßenmaler-Festival in Geldern

Geldern Zum 40. Mal machen Kreide-Künstler Gelderns Pflaster zur Galerie. Dazu gibt es Musik, Kreativ-Markt, Gastronomie und Bühnenprogramm vom 24. bis 26. August. Ganz neu im Programm: Graffiti-Sprayer zeigen, was sie können.

Im Jahr 1979 war der erste Straßenmaler-Wettbewerb, und damals war das etwas geradezu revolutionär Neues. Straßenkünstler wurden meist misstrauisch beäugt, bisweilen von der Polizei vor die Tore der Stadt gekarrt. In Geldern aber, da holte man sich diese Leute in die Stadt und machte daraus ein Festival. Das schrieb Erfolgsgeschichte: Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. August, findet es nun zum 40. Mal statt. „Ein Fest, nicht nur zum Gucken, sondern zum Mitmachen“, sagt Ortsbürgermeister Johannes Leurs.

Neu im Programm ist ein Graffiti-Wettbewerb. Am Samstag werden auf der Gockengasse 15 bis 20 Sprayer zeigen, was sie können. Sie verewigen ihre Werke auf speziellen Folien. Die großformatigen Werke werden zudem am Sonntag auf dem Kleinen Markt ausgestellt, sie werden dort auch verkauft.