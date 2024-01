40 Jahre Karnevalszug in Aldekerk Aldekerk feiert mit einem Dreigestirn

„Ganz Aldekerk war auf den Beinen“, mit dieser Schlagzeile würdigte die Rheinische Post den ersten Karnevalszug in Aldekerk. Am 26. Februar 1984, an Kleinkarneval, hieß es „Fugger trock et Bruck alliern, van Dag es Allekirk ok op de Bien“. 14 Gruppen waren beim Premieren-Karnevalszug dabei, um 30 Zentner Kamelle an das närrische Volk zu verteilen.