Blick auf Vereinsgeschichte im Altbierdorf : 40 Jahre Sport und Spiel von Mensch und Hund in Issum

Issum Der Gebrauchshundesportverein am Wiesenweg ist eine feste Institution im Altbierdorf. Eine große Feier wird es wegen Corona nicht geben. Neue sind willkommen.

Der Gebrauchshundsportverein (GHSV) Issum 1981 besteht seit 40 Jahren. „Es ist die Freude, gemeinsam mit dem Hund zu lernen, zu arbeiten und sich zu bewegen“, begründet Christel van de Beek ihre langjährige Mitgliedschaft im Verein. Am 12. Dezember vor 40 Jahren fand unter dem Vorsitz von Friedhelm Winkelmann die Gründungsversammlung des GHSV statt. „Die eigentliche Idee entstand allerdings schon früher“, berichtet Christel van de Beek. Bereits Mitte November trafen sich in Issum begeisterte Hundefreunde, um sich zusammenzuschließen. Durch Zeitungsveröffentlichungen und persönliche Kontakte suchte man weitere Mitstreiter und Unterstützer, um nur einen Monat später den Hundeverein ins Leben zu rufen.

Das Herzstück des Vereins ist jedoch der Hundesport: Mit Agility, Rally Obedience und dem Turnierhundsport (einer Art Leichtathletik mit Hund) messen sich die Teams aus Vier- und Zweibeinern in insgesamt drei Sportarten mit anderen Hundevereinen. Auch dort ist die körperliche und geistige Beschäftigung der Hunde aber das eigentliche Ziel. Das erste eigene Turnier richtete der GHSV im März 1983 aus, bereits ein gutes Jahr nach der Gründung. „Damals noch auf einer Fläche in Sevelen“, erklärt Christel van de Beek. Im Laufe der Jahre wurde diese jedoch zu klein. Mit Hilfe der Gemeinde und viel Engagement zog der Verein daher auf die jetzige Anlage am Wiesenweg in Issum. Im August 1988 wurde der 8000 Quadratmeter große Flutlicht-Platz eingeweiht und direkt für einen großen Pokalwettbewerb genutzt. Damals trat auch Christel van de Beek gemeinsam mit ihrem Mann dem Verein bei. Seitdem sind noch viele Meisterschaften und auch Titel hinzugekommen. Ein Höhepunkt war ganz gewiss 1996 die Ausrichtung der deutschen Meisterschaft im Turnierhundesport mit über 500 Teilnehmern. Und auch für 2022 stehen die nächsten Termine schon fest. Los geht es am 12. März mit der geplanten Ausrichtung eines Rally-Obedience-Turniers.