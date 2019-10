Plattdeutsch und Jugend : Junge Straelener fit in der Mundart

Straelen In der Sparkasse Straelen lasen Schüler zum 40. Mal plattdeutsche Texte vor.

Einen schwungvollen musikalischen Auftakt lieferten Sängerin Anna Steffen und Gitarrist Lukas Langenstein mit „Wake me up” von Avici, bevor Kulturring-Vorsitzender Alexander Voigt das Publikum begrüßte und die Moderation des Programms an Bernd Heines übergab. Der präsentierte nur Sieger auf der Bühne, denn die Teilnehmer an diesem Nachmittag hatten sich in ihren jeweiligen Klassen an den Straelener Schulen bereits durchgesetzt. In drei Altersgruppen bewiesen 27 Jungen und Mädchen aus der Blumenstadt ihre Mundart-Kompetenz. Zwischendurch sorgte Musik für Auflockerung. Anna Steffen und Lukas Langenstein spielten „Stolen Dance“ von Milky Chance. „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller intonierte die Schulband der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk.

In der Gruppe eins siegte Frederic Horster aus der 4 b der Katharinenschule Straelen mit seinem Vortrag „Oallerhellege 1956”. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Tim Leupers aus der 4 c der Katharinenschule Straelen mit „Ueme Dirk“ und Louisa Heghmann von der 4 h der Katharinenschule Holt mit „En Reis“. In der Gruppe zwei belegte Isabell Horster von der 6 b des Gymnasiums mit ihrem Vortrag „De blaage uut de Stoadt“ den ersten Platz. Rang zwei ging an Emilia Theckook von der 5 c des Gymnasiums mit „Et Schüenste wat weij Stroelse welle“, Rang drei an Laurenz Hentschke von der 6 b des Gymnasiums mit „En Vierelüurske“. In der dritten Gruppe gewann Maurice Horster von der 9 a des Gymnasiums mit „Eck ben enne Stroelse Jong“ vor Janis Mysor von der 8 d des Gymnasiums mit „Trientoant lierhrt Fitze“ und Max van Treeck von der EF des Gymnasiums mit „Min Ovendgebät“.