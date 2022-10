Kirchliches Leben : Straelener pilgern nach Grimlinghausen im Sauerland

Straelen Das Ziel der Herbstpilger aus Straelen war die Muttergottes in Grimlinghausen im Sauerland. Eine kleine Kapelle, die mit privaten Geldern und ehrenamtlichen Helfern erbaut wurde.

Nach drei Jahren Pause gingen die Herbstpilger aus Straelen wieder auf Tour. Das Ziel war die Muttergottes in Grimlinghausen im Sauerland. Nach der Messe und dem Segen machten sich die 53 Herbstpilger auf den Weg. Zuerst per Pkw und kleinen Bussen nach Elleringhausen in die Schützenhalle, wo sie drei Mal übernachteten. Rund um Elleringhausen wurde zwei Tage gewandert und die Landschaft erkundet. Zudem wurden interessante Gespräche geführt, diskutiert, geschwiegen und der Rosenkranz gebetet, es wurde den Pilgern nicht langweilig. Nach einem trüben Montag kam ab Dienstag die Sonne hervor, und man konnte die herbstlichen Wiesen und Wälder bestaunen. Am Mittwoch ging es weiter nach Nuttlar in die Schützenhalle für nochmals zwei Übernachtungen. Die meisten Pilger wanderten bei schönstem Wetter nach Nuttlar, mit Steigungen und traumhaften Aussichtspunkten. Diejenigen, die nicht mitwandern konnten, halfen, den Gepäck-Lkw zu entladen und bei vielem mehr. Wie in den vergangenen Jahren – so auch in der 39. Herbstwallfahrt – wurden die Pilgereltern Petra und Jürgen Jacobs unterstützt von einem starkem Organisationteam, von der Küche, Lkw-Fahrern und vielen mehr, ohne die eine Pilgereise nicht stattfinden könnte.