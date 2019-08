Interview Herbert van Stephoudt : 35.085 Menschen leben in Geldern

Geldern Der Pressesprecher der Stadtverwaltung über die Differenz zwischen den Zahlen der Statistik des Landes und den Zahlen des Einwohnermeldeamtes.

Herbert van Stephoudt Seit Jahren gibt es eine Differenz zwischen den Zahlen der amtlichen Statistik von IT.NRW und den durch die Städte selbst geführten lokalen Bevölkerungsstatistiken. Die amtlichen Einwohnerzahlen von IT.NRW wurden im Rahmen einer Volkszählung ermittelt und in den Folgejahren auf der Basis der von den Standesämtern und kommunalen Meldebehörden gemeldeten Daten über Geburten, Todesfälle, Zu- und Wegzüge fortgeschrieben. Idealerweise sollte die amtliche Einwohnerzahl einer Gemeinde mit der Zahl der mit Hauptwohnung in einer Stadt gemeldeten Personen übereinstimmen. Dies ist aber leider nicht der Fall. In den meisten Kommunen – so auch in Geldern – enthält das Melderegister mehr Einwohner als die, die in der „amtlichen Einwohnerzahl“ angegeben werden.

van Stephoudt Die in der Einwohnerstatistik der Stadt Geldern registrierten Einwohner sind auch physisch vorhanden. Zum 30. Juni 2019 gemeldet: in der Ortschaft Geldern 16.002, in Kapellen 2621, in Pont 2599, in Veert 5485, in Hartefeld 1803, in Vernum 1031, in Walbeck 4630 und in Lüllingen 914. Das sind insgesamt 35.085.