30 Jahre Bücherkoffer in Geldern Zwischen den Seiten neue Welten entdecken

Leben und arbeiten liegen bei Ludger Derrix (58) nur ein paar Schritte voneinander entfernt. In der ersten Etage seines Hauses an der Issumer Straße in Geldern lebt er mit seiner Frau Monika, in der zweiten befindet sich ihre Werkstatt „Filzhand“. Eine Holztreppe führt hinunter ins Erdgeschoss, wo Ludger Derrix die Buchhandlung „Bücherkoffer“ betreibt. Betriebsferien kennt er nicht. Der Laden hat fast jeden Tag geöffnet.