Vom 26. bis 28. August : Mitmachen beim „3-Städte-Turnier“ in Kerken

Kerken Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 16 Jahren sind eingeladen, ein sportliches Wochenende zu erleben. Die Tennisvereine aus Kerken, Straelen und Wachtendonk freuen sich über den Nachwuchs.

Der Samstag startet nach dem Frühstück mit den ersten Spielen. Es werden drei Altersklassen gebildet, in denen sich die Spieler messen. Auch neben dem Platz wird es reichlich Angebot geben, mit Fußball-Tennis, Geschicklichkeitsübungen, Dosenwerfen, Darts und vielem mehr, so dass die Wartezeiten zwischen den Einsätzen auf dem Tennisplatz entspannt überbrückt werden. Abends wird der Grill erneut angeworfen, um den Abend am Lagerfeuer mit Stockbrotrösten ausklingen zu lassen.

US Open ebenfalls unwahrscheinlich : Ungeimpfter Djokovic startet nicht in Montreal

Sonntag geht es in den Endspurt, und das Turnier mündet in die Finals und die darauf folgenden Siegerehrungen in den Spielklassen. Gegen 16/17 Uhr klingt das Turnier aus in der Hoffnung, zwei Tage lang jede Menge Spaß und eine tolle Zeit miteinander gehabt zu haben.