Verkehrsunfall in Wachtendonk : Sattelzug rammt Fiat Panda – Fahrerin aus Kempen schwer verletzt

Verkehrsunfall in Wachtendonk

Wankum Auf der Straßenbrücke über der A 40 in Wachtendonk-Wankum ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 27-Jährige aus Kempen schwere Verletzungen erlitt.

Am Dienstag, teilte die Polizei am Mittwoch mit, ist es um kurz vor 16 Uhr auf der Straßenbrücke über der A 40 in Wachtendonk-Wankum zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 27-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt wurde.