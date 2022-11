Zum 25. Mal : Jubiläum für Weihnachtsmarkt Straelen

Straelen Zum 25. Mal stimmt die beliebte Veranstaltung Bürger der Blumenstadt und Besucher von auswärts auf das Fest ein. Auf dem Markt und den angrenzenden Straßen gibt es ein vielfältiges Angebot an Waren, Kulinarischem und Musik.

Ein Jubiläum feiert der Weihnachtsmarkt in Straelen. Zum 25. Mal werden am ersten Adventwochenende die Straelener und Besucher von auswärts auf die Adventszeit und auf das Fest eingestimmt.

Rund 25 Hütten gruppieren sich auf dem Marktplatz um den großen Tannenbaum. Hinzu kommen am Samstag und Sonntag 15 Verkaufsstände in den angrenzenden Straßen. Das Angebot reicht von Deko-Artikeln, Schals, Schmuck und Accessoires bis zu allerlei Weihnachtlichem. Zwei Pagodendächer spannen sich im Zentrum des Markts über eine Lounge mit Sitzmöbeln, die auf einem Bodenbelag aus Hackschnitzeln stehen.

Die Gastronomie rund um den Markt liefert alles für den Magen, zum Beispiel Glühwein, Punsch, Waffeln, Reibekuchen und Gegrilltes. Auf der kleinen Bühne läuft ein Programm. Kita-Kinder tanzen und singen dort. Außerdem sollen dort junge Talente aus Straelen und Umgebung am Samstag zwischen 16 und 18 Uhr sowie am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr zeigen, was sie können. Wer mitmachen möchte, meldet sich bei Simon Hoffmans vom Stadtmarketing unter Telefon 02834 702214, E-Mail tourismus@straelen.de.

Am Samstag setzen nach den jungen Talenten Guido Steegers und KD Maes ab 18.30 Uhr als Duo „Next Live“ den musikalischen Schlusspunkt. Am Sonntag ist zwischen 16 und 18 Uhr der Auftritt von „Hardys Jazz Band“ geplant. Ab 18 Uhr singt Karl Timmermann. Einen besonderen Programmpunkt melden die Organisatoren für den Samstag um 19.30 Uhr. Anny Ogrezeanu, Gewinnerin der 12. Staffel von „The Voice of Germany“, tritt auf und wird für die Besucher natürlich auch ihren Gewinnersong „Run with me“ singen. Sie ist seit anderthalb Jahren als ehrenamtliche Helferin beim „Team Ballern“ im Ahrtal im Einsatz und unterstützt mit ihrem Auftritt einmal mehr das von der Flut geschädigte Tal.