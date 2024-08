Zwei Künstler im Wasserturm Jubiläumsausgabe des Gelderner Turmstipendiums

So war es auch bei Carsten Lisecki, der sein Alter lieber für sich behalten möchte. Er studierte Kunst und Kunstgeschichte am Caspar-David-Friedrich-Institut in Greifswald und „Kunst im Kontext“ am Institut für Kunst im Kontext der Universität der Künste Berlin. Er dreht Dokumentarfilme und produziert Hörspiele. In einem Berliner „Reichenghetto“ entwickelte er die Aktionskunst „Kurpark Börek“, mit der er die zeitgenössische partizipatorische Arbeit von Künstlern in sozialen Brennpunkten persiflierte. Zurzeit arbeitet er an einem Buch, das im nächsten Jahr zur Leipziger Buchmesse erscheinen soll und das sich in essayistischen Texten mit Themen wie „Kunstgeschichte, Stadtentwicklung, Residenzen, Stadt und Provinz“ auseinandersetzt. „Ich habe dafür nach einem Ort in NRW gesucht und bin auf Geldern und das Turmstipendium aufmerksam geworden“, erzählt Lisecki. Seine Oma habe früher in Krefeld gelebt. „Da will ich unbedingt noch einmal hin. Das letzte Mal war ich vor fünf Jahren dort.“ Er sei viel mit dem Fahrrad unterwegs, um mit Menschen in der Region ins Gespräch zu kommen.