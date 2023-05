Treffpunkt für Kreative Sommerakademie feiert Silberjubiläum

Wer noch bei der diesjährigen Sommerakademie der Volkshochschule Gelderland aktiv werden möchte, kann noch sowohl in der Malschule als auch in der Bildhauerwerkstatt mitmachen. Beide Workshops finden während der gesamten Laufzeit im idyllischen Umfeld des Schönstatt-Zentrums täglich von 9 bis 16 Uhr statt und richten sich an Jugendliche und Erwachsene, an Anfänger und Geübte.