Literatur Autorin spricht mit Übersetzern

Fatma Aydemir wurde 1986 in Karlsruhe geboren und studierte Germanistik und Amerikanistik in Frankfurt am Main. Neben ihrer Tätigkeit als Journalistin veröffentlichte die Autorin im Jahr 2017 ihren Debütroman „Ellbogen“, für den sie sowohl den Klaus-Michael Kühne-Preis als auch den Franz-Hessel-Preis erhielt. Ihr Roman „Dschinns“, ausgezeichnet mit dem Robert-Gernhardt-Preis und dem Preis der LiteraTour Nord, erschien im Februar 2022 im Hanser-Verlag und stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2022.