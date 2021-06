Sommerakademie der VHS Gelderland : Kreativ sein in der Idylle auf dem Oermter Berg

Kreativ sein in der Idylle auf dem Oermter Berg

Niederrhein Zum 23. Mal organisiert die Volkshochschule Gelderland die Veranstaltung in den Sommerferien. Es gibt Musik, Literatur und Bildende Kunst.

Mit Beginn der Sommerferien öffnet auch dieses Jahr die Sommer-Akademie der Volkshochschule Gelderland ihre Pforten – unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Schutzbestimmungen. Wer kreativ und entspannt in die Sommerferien starten will, findet bei der VHS ein vielfältiges Angebot. Die mittlerweile 23. VHS-Sommer-Akademie vom 3. bis 7. Juli im „Schönstatt-Zentrum“ auf dem Oermter Berg umfasst Workshops im Bereich Malerei, Bildhauerei, Literatur und Blues Harp.

Neben der fünftägigen VHS-Malschule, die jetzt schon zum 28. Male mit der Künstlerin Rosa Gabriel stattfindet, gibt es zeitgleich auch eine „Bildhauer-Werkstatt“ im idyllischen Umfeld des „Schönstatt-Zentrums“. Beide Workshops finden während der gesamten Laufzeit der Sommer-Akademie täglich von 9 bis 16 Uhr statt und richten sich an Jugendliche und Erwachsene, an Anfänger und Fortgeschrittene. Werkstatt wird von der Bildhauerin Monika Bänsch geleitet.

Ein Blues-Harp-Workshop wird am Samstag, 3. Juli, von 10 bis 17.30 Uhr angeboten. Der Tagesworkshop für Anfänger setzt keine Notenkenntnisse voraus und reicht vom einfachen Melodiespiel bis zum Einsatz der Mundharmonika in der Blues-, Country-, Folk- und Rockmusik. Im Workshop werden grundlegende Spieltechniken vermittelt: Einzeltonspiel, die Haltung des Instrumentes, Spiel in verschiedenen Tonarten, das charakteristische „bending“, das grundlegende Zwölf-Takt-Blues-Schema und einiges mehr. Kursleiter Dieter Kropp, freiberuflicher Musiker, ist einer der versiertesten Blues Harp-Spieler Deutschlands.