Geldern Handschellen klicken auf Gelderns Polizeiwache

Am Dienstagabend erschien ein 22-jähriger Mann auf der Wache in Geldern und gab an, er habe einen weißen Transporter auf der Friedrich-Spee-Straße abgestellt. Nun sei der Wagen weg. Offenbar nahm er an, der Transporter sei abgeschleppt oder gestohlen worden. Allerdings klickten dann die Handschellen: Der aus Rumänien stammende Mann wurde wegen des Verdachts des Diebstahls vorläufig festgenommen. Bei der späteren Durchsuchung des Transporters fand man weitere E-Scooter und hochwertige Werkzeugmaschinen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Gegenstände aus dem Fahrzeug wurden sichergestellt. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.