Kerkens große Bauprojekte im Jahr 2024 Was Kerken für 2024 geplant hat

Kerken · Was passiert in Kerken im neuen Jahr? Für den neuen Bahnhofsvorplatz in Aldekerk ist Baubeginn, der Bürgerpark in Nieukerk wird verwirklicht. Und eine Riesenaufgabe wird die Instandsetzung des Rathauses.

14.01.2024 , 05:45 Uhr

Das Gebäude am Dinoysiusplatz wird seit 1970 als Rathaus genutzt. Errichtet wurde es im 18 Jahrhundert. Es war Wohn- und Geschäftshaus der Familie Nettesheim und später Haushaltungsschule und Kindergarten der Clemensschwestern. Nun ist die Kernsanierung fällig. Foto: Gemeindearchiv Kerken Foto: Gemeindearchiv Kerken