Jahresrückblick in Geldern Das hat die Redaktion im Gelderland bewegt

Zunächst schien es ein ganz normaler Einsatz zu sein. Und zunächst war ich nur Ohrenzeuge. Mit Sirenengeheul fuhr ein Rettungswagen in Gelderns Innenstadt. „Da ist irgendwas bei Nanu Nana in der Gegend“, berichtete mein Sohn beim Abendessen, nachdem er vom Dachgeschoss aus die Lage gepeilt hatte. Kurz darauf raste ein weiteres Auto mit Blaulicht durch unsere enge Straße. Ich ließ das Abendessen Abendessen sein und ging in die Richtung, die von den beiden Autos angesteuert worden war. Wenige Schritte später war ich an der Glockengasse – und Beobachter des größten Einsatzes der Gelderner Feuerwehr in diesem Jahr. Es war am 9. November kurz nach 18 Uhr, als die Einsatzkräfte alarmiert wurden. In der Tiefgarage unter der Glockengasse stand ein Auto in Flammen. Doch bevor die Feuerwehrleute zum Brandherd vordringen konnten, dauerte es. Nicht zuletzt, weil die Sicht wegen der starken Rauchentwicklung stark eingeschränkt war. Mit schwerem Atemschutz mussten die Brandbekämpfer vorgehen. Außerdem musste die Evakuierung von rund 40 Bewohnern aus den Häusern über der Tiefgarage organisiert werden. Funksprüche gingen deutlich hörbar hin und her. Die Feuerwehr verlor nicht die Nerven, arbeitete wohlüberlegt und zügig, die Ehrenamtler agierten einmal mehr professionell. Beeindruckend. Wie gefährlich ihr Dienst für uns alle ist, zeigte sich an diesem Abend: Drei Feuerwehrleute wurden verletzt. Es war die wohl spektakulärste Rettungstat in diesem Brandjahr 2022.