Popmusik Rock und Pop in höchster Perfektion

Es fehlt nichts. Stimmstarke Solosänger gibt es, einen soliden Chor. Die typische Rockband-Besetzung ist am Start. Hinzu kommen eine Bläsersektion und eine Streichergruppe. Alles zusammen ergibt „High Fidelity“. So heißt das Rock-Pop-Orchester vom Niederrhein, das seit 20 Jahren besteht. Und das seinen runden Geburtstag entsprechend feiern möchte – mit dem bisher größten Konzert in der Bandgeschichte (siehe Box).