Feier in Straelen : Ein grünes Geburtstagskind

Straelen Vor 20 Jahren wurde das Straelener Wahrzeichen, die Grüne Couch, gebaut. Die Blumenstadt feierte nun ihren Geburtstag und erinnerte an die Anfänge.

Man kann es sich gar nicht mehr vorstellen: ein Straelen ohne die grasbedeckte Couch vor dem Rathaus. Doch es gab tatsächlich einmal eine Zeit, da war dieser Platz leer. Die 20 Jahre lange Erfolgsgeschichte des Wahrzeichens feierte die Blumenstadt am Sonntag. Hüpfburg, grüne Torte, Fotobox, Cocktailstand – es war an alles gedacht worden bei der Vorbereitung der Geburtstagsfeier. Leider machte jedoch das anhaltende schlechte Wetter zu schaffen.

„Man soll sich ja an die Bedürfnisse des Geburtstagskindes anpassen. Die Couch freut sich über den Regen.“ Bürgermeister Bernd Kuse nahm in seiner Ansprache die Lage mit Humor. Und tatsächlich störte der Regen auch die Besucher nicht: Trotz des Nieselwetters kamen an die 150 Menschen auf dem Rathausvorplatz vorbei, um den Feierlichkeiten beizuwohnen. „Die Couch ist uns über die Jahre allen ans Herz gewachsen“, so Kuse.