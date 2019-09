Selbsthilfegruppe Schlaganfall am Niederrhein : Selbsthilfegruppe feiert mit Musicalstars

Selbsthilfegruppe Schlaganfall am Niederrhein

Beim Fest der Selbsthilfegruppe Schlaganfall unterhielten Tina Podstawa, Stefan Stara und Michael Ashton am Klavier (nicht im Bild) die Gäste. Foto: Norbert Prümen (nop)

Intensive Aufklärungsarbeit leistet die Gruppe regelmäßig mit ihrem „Schlaganfall Info-Mobil“ und bei vielen Veranstaltungen. Zum 20-jährigen Bestehen wurde bei einem Fest im Seepark in Geldern Rückschau gehalten.

Seit 20 Jahren treffen sich Schlaganfallpatienten einmal im Monat, um sich über die Krankheit auszutauschen, eine Gemeinschaft zu bilden und andere Menschen aufzuklären. Einige der rund 30 Mitglieder trafen sich am Sonntag im Seepark Geldern, um den runden Geburtstag der Gruppe zu feiern. Bei einem leckeren Buffet herrschte reger Austausch. Es war eine feierliche Ergänzung zu den Veranstaltungen, die die Gruppe monatlich gestalten. Es werden sowohl Fachvorträge gehalten als auch Ausflüge unternommen. So standen schon Bootsfahrten und Kegeln auf dem Programm. Großgeschrieben werden die alljährliche Weihnachtsfeier sowie eine Karnevalsveranstaltung.

Kontakt Bernd Stara, Sprecher der SHG-Gelderland, Oststraße 2, in Nieukerk, Telefon 02833 2973, E-Mail: schlaganfallhilfe-gelderland@t-online.de. In Deutschland erleiden etwa 270.000 Menschen jährlich einen Schlaganfall.

Aufklärungsarbeit leistet die Gruppe regelmäßig mit ihrem „Schlaganfall Info-Mobil“ – einem aufgepeppten Moped. Damit besuchen sie Veranstaltungen im Südkreis, wie den Land-Leben-Markt Geldern oder den Töpfermarkt in Sevelen. „Neben Infobroschüren und Aufklärung bieten wir auch Blutdruckmessungen sowie Blutzuckeruntersuchungen und Sauerstoffmessungen an“, erklärte Bernd Stara, Sprecher der Selbsthilfegruppe. „Damit haben wir tatsächlich schon einigen geholfen, indem wir sie bei auffälligen Werten zum Arzt geschickt haben.“ Für dieses Engagement bekam die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe im Jahr 2014 den Motivationspreis der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe verliehen.

Anlaufstelle an der Remscheider Straße

Unterstützt wird die Gruppe bereits seit der Gründung 1999 von Leo Hellmann, dem ehemaligen Oberarzt für Geriatrie im Gelderner Krankenhaus. „Ich informiere die Gruppe über neue Behandlungsmethoden, aber auch der soziale Aspekt steht im Fokus“, so Hellmann. Er steht den Mitgliedern sowie Betroffenen als Ansprechpartner und Begleiter zur Seite. Hellmann betont, dass auch die bereits verstorbenen Mitglieder einen Großteil dazu beigetragen haben, was die Selbsthilfegruppe heute ausmacht. „Diese Menschen haben die Gruppe mitgeprägt“, betont er. Ziel der Gruppe ist es, einen sicheren Raum für Austausch zu schaffen. „Man muss sich trauen über das Erlebte zu sprechen und sich zu öffnen“, erklärte Bernd Stara. „Das haben wir immer wieder festgestellt.“ Information und Gemeinschaft — das ist es, was die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe ausmacht.