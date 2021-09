Unfall in Straelen : 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Straelen Bei dem Versuch, eine Straße zu überqueren, wurde ein junger Mann aus Straelen von einem Auto erfasst und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.

Am Mittwoch befuhr ein 28-Jähriger aus Kerken mit seinem Cupra Formentor gegen 19 Uhr die Wachtendonker Straße aus Straelen kommend in Richtung Wachtendonk. In Höhe eines Wirtschaftsweges war ein 19-jähriger Fußgänger aus Straelen gerade dabei, die Landstraße zu überqueren. Wie es scheint, ohne auf das herannahende Fahrzeug zu achten. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Beamte des Opferschutzes der Kreispolizeibehörde Kleve betreuen zurzeit die Angehörigen der am Unfall Beteiligten.