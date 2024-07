Kirchenmusikalische Ausbildung 18-Jähriger entdeckt die Liebe zur Orgel

Schon in diesem Herbst beginnt der nächste C-Kurs, Anmeldungen dazu sind ab sofort möglich. Voraussetzung für den Besuch des C-Kurses sind gute Grundkenntnisse im Klavierspiel, eine bildungsfähige Stimme, das Erkennen von einfachen Intervallen und Harmonien sowie Freude am Erlernen des Orgelspiels und an der Chorleitung. Die Aufnahmeprüfung ist am Freitag, 12. September, in Münster, Bewerbungen sind bis Sonntag, 1. September, möglich. Weitere Informationen gibt es im Referat Kirchenmusik des Bistums Münster unter der E-Mail-Adresse kirchenmusik@bistum-muenster.de oder Telefon 0251 495569.