170 Jahre NMGV : Nieukerks Männer singen mit Don Kosaken

Nieukerk Der Männergesangverein feierte mit Konzert und Party sein 170-jähriges Bestehen im Adlersaal.

Eingeleitet wurde das Konzert zunächst von 40 Sängern des Nieukerker Männergesangvereins mit den Liedern „Conquest of Paradise“, „Das Morgenlied“ und „Klänge der Freude“. Dann folgten mehrere kirchliche Lieder der 14 Don Kosaken, deren Stimmgewalt immer wieder Begeisterung beim Publikum auslöste. Bei so viel Stimmeneinsatz ging es nach einer knappen Stunde in die Pause.

Zum Ende wies der Vorsitzende des NMGV Klaus Schmitz darauf hin, dass im Anschluss der zweite Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten folgt, nämlich ein geselliges Beisammensein bei Tanz und Livemusik von „Two for You“ aus Rheurdt. In Windeseile wurde der Adlersaal von den Sängern vom Konzertsaal (Stuhlreihen) in einen Partyraum verwandelt (Tische mit Stühlen, Stehtische und Platz für die Tanzfläche), während die Band ihr Equipment aufbaute, so dass die Party um 20 Uhr starten konnte. Es blieben sowohl Besucher des Konzerts und neue Gäste kamen dazu, die die Jubiläumsparty miterleben wollten. Bei hervorragender Stimmung dauerten die Feierlichkeiten bis weit nach Mitternacht.