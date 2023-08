Der Ticketverkauf läuft 14 Bands spielen beim Kneipenfestival „Straelen Live“ in diesem Jahr

Der Vorverkauf für die Veranstaltung ist bereits in vollem Gange. Wer sich sein Eintrittsbändchen sichern will, kann das in der Geschäftsstelle des Kulturrings am Markt, den teilnehmenden Kneipen und Restaurants oder bei den teilnehmenden Musikern. Im Vorverkauf kostet der Eintritt acht Euro, an der Abendkasse elf Euro pro Person. Am Veranstaltungsabend sind die Bändchen an der Verkaufsstelle auf dem Markt und in den teilnehmenden Locations erhältlich.