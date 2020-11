Katholische Frauengemeinschaft St. Thomas : 120 Jahre kfd: „Friedenskerze“ mahnt in Stenden

Stenden Ihr 120-jähriges Bestehen feierte die Katholische Frauengemeinschaft St. Thomas Stenden bei einem Jubiläumswortgottesdienst mit Pfarrer Christian Stenz in der St.-Thomas-Kirche.

Viele Grüße trafen zum 120-jährigen Jubiläum ein: Von Elisabeth Bossmanns für die kfd Aldekerk und Gisela Olie für die kfd Nieukerk, auch Bürgermeister Dirk Möcking schickte ein Grußwort ebenso wie Dr. Beatrix Bottermann vom Diözesanverband Münster und Mechtild Heil vom kfd-Bundesverband. Die Stendener Vereine ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, zum Jubiläum zu gratulieren. Rosaline Roesler: „Wir sagen allen Danke, die an uns gedacht haben, und denken besonders an die kfd-Mitglieder, die leider nicht dabei sein konnten. Ein besonderes Dankeschön geht auch an Pfarrer Dr. Stenz, an Karl Hammanns für die musikalische Begleitung, an Küsterin Uschi Gbur und an Andreas Kamps für die Fotos, die uns helfen werden, diesen Gottesdienst in Erinnerung zu behalten.“