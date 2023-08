Spenden der SL-Natur-Energie-Stiftung 110.000 Euro für Kerkens Vereine

Dass die Summe in diesem Jahr besonders hoch ausfällt, liegt laut Projektleiter Sebastian Gampe von der SL-Natur-Energie-Unternehmensgruppe an den gestiegenen Strompreisen. Auch wenn das in diesem Fall ein Grund zur Freude sei, haben doch alle ein Interesse daran, dass die Energiepreise wieder sinken. Und das geht am besten mit erneuerbaren Energien. „Windenergie ist heute die günstigste Form der Stromgewinnung. Immer, wenn der Wind weht, sinken die Preise an der Strombörse. Strom wird also nur wieder billiger, wenn wir den Ausbau weiter vorantreiben“, erläutert Gampe.