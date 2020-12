Geld vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für Kreis Klever Innung : 100.000 Euro aus Berlin für die Tischler

Der Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff freut sich über den Zuschuss aus Berlin für die Tischler-Innung. Foto: moew

Kreis Kleve Mit den Fördermitteln der Bundesregierung wird unter anderem die Beschaffung einer Lackieranlage, einer Dickenhobelmaschine und einer senkrechten manuellen Plattensäge für die Ausbildung unterstützt.

Die Tischler-Innung im Kreis Kleve kann ihre Auszubildenden auch in Zukunft an den modernsten Geräten schulen. Dazu trägt ein satter Zuschuss von 100.000 Euro bei, den das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderprogramms für überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) an den Niederrhein überweist.

Über den Zuschuss aus Berlin für die Übungswerkstatt freut sich auch der Kreis Klever Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff (CDU). „Nicht zuletzt wegen des Fachkräftemangels sind wir auf hervorragend ausgebildete Fachkräfte angewiesen. Die Ausbilder in den Betrieben und Berufsschulen in unserer Region leisten hierzu einen entscheidenden Beitrag. Aber nicht jeder Betrieb kann sich neueste technische Maschinen und Anlagen leisten. Umso wichtiger ist es, dass Auszubildende in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten den Umgang mit Spezialmaschinen und -anlagen erlernen. Ich freue mich, dass die Tischler-Innung im Kreis Kleve bei dieser wichtigen Aufgabe nun mit 100.000 Euro aus Bundesmitteln unterstützt wird“, so der CDU-Abgeordnete aus Goch.

Info Ausbildung im dualen System Ausbildung Es empfiehlt sich, zunächst ein Praktikum in einer Werkstatt zu absolvieren. So stellt man schnell fest, ob Erwartungen und Realität übereinstimmen. Tischlerbetriebe bilden gerne aus, auch weil sie gute Fachkräfte immer brauchen. Die dreijährige Berufsausbildung findet im dualen System statt — das heißt im Meisterbetrieb und in der Berufsschule. Die praktische Ausbildung im Betrieb steht im Mittelpunkt. Sie wird ergänzt durch den Berufsschulunterricht. Kontakt Auf der Internetseite der Tischler-Innung Kreis Kleve findet man die Adressen aller Innungsbetriebe, nach Kommunen geordnet: www.tischler-kle.de.

Mit den Fördermitteln wird unter anderem die Beschaffung einer Lackieranlage (20.348 Euro netto), einer Dickenhobelmaschine (17.664 Euro netto) und einer senkrechten manuellen Plattensäge (17.400 Euro netto) gefördert. Sie werden in den Tischler-Werkstätten im modernisierten und erweiterten Berufskolleg in Kleve zum Einsatz kommen. „Damit können wir an beiden Berufskolleg-Standorten, in Geldern wie in Kleve, die Qualität unserer Ausbildung halten und weiter ausbauen“, freut sich Obermeister Heinz-Josef van Aaken aus Kevelaer. Er betont, dass die Innung gemeinsam mit den Betrieben viel Wert darauf legt, beide Standorte auf gleich hohem Niveau auszustatten.

Im Corona-Jahr habe die Tischler-Innung die Zahl ihrer Auszubildenden stabil halten können, erläutert van Aaken auf Nachfrage. Problematisch sei die Durchführung der Prüfungen gewesen, aber auch das habe man hinbekommen. Er sei zuversichtlich, die beachtliche Zahl von 157 Auszubildenden im Kreis Kleve, gerade auch dank der guten Ausstattung der beiden Berufskollegs, auch in Zukunft halten zu können.

Die Bundesmittel für die Innung kommen aus einem Programm, das speziell die überbetrieblichen Berufsbildungsstätten fördert. Als dritter Lernort neben Betrieb und Berufsschule sollen sie Teile der betrieblichen Praxisausbildung von kleinen und mittleren Unternehmen übernehmen.