Literatur auf der Bühne Merle Ohlenkamp ist Gelderns Stadtmeisterin im Poetry Slam

In einem ersten Block traten vier Slammer gegeneinander an. Alterssenior Günther Schmitz aus Geldern sprach im freien Vortrag mit gereimten Humoresken und Sprachspielen im Stile Eugen Roths zu verschiedenen Meerestieren wie Stör und Aal. „Eigentlich wollte ich nur als Zuschauerin gekommen sein“, merkte die junge Melina Schepers an, entschied sich aber spontan doch zum Mitmachen und räsonierte über die Kostbarkeit der verrinnenden Zeit.Den Zungenschlag seiner rheinlandpfälzischen Heimat konnte man bei Thomas Klump aus Veert noch gut heraushören, als er in teils makaberem Ton seine Gedanken zum Totensonntag zu Gehör brachte. Neuling Beate Spira aus Rheinberg versuchte sich an einem kunstvoll umgestalteten Märchentext „Duo Infernale mit Katze“.