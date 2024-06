Ausstellung am Solegarten in Kevelaer Abtauchen in die Welt der Blumen und Insekten

Vor vier Jahren wurde das Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob in Kevelaer eröffnet. Das Gebäude zeichnet sich durch eine reduzierte Formensprache aus und besteht in der Hauptsache aus Beton, Glas und Lärchenholz. Im Juni feiert der Bau Premiere: Denn dann verwandelt sich das Empfangsgebäude erstmals in einen Kunstpavillon. Unter dem Motto „Kunst natürlich!“ stellt dort der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Niederrhein in Kooperation mit dem Kevelaer Marketing aus. Gezeigt werde die Werke von nur einer Künstlerin, die Mitglied im BBK ist: Nicole Peters.