Gardetanz-Festival : Gardetanzfestival: Höchstleistung zum Auftakt der närrischen Session

Über zwölf Stunden boten rund 100 Tanzformationen vom gesamten Niederrhein – im Bild die „Flying Dancers“ aus Kleve“ – in verschiedenen Kategorien ihr ganzes Können auf, um beim Publikum und der Jury zu überzeugen. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath/Oedt In der Oedter Albert-Mooren-Halle ging am Samstag die Traditionsveranstaltung der Karnevalsgesellschaft Narrenzunft Kempen in 27 Kategorien über die Bühne.

Das 16. Niederrheinische Garde- und Schautanzfestival der Karnevalsgesellschaft Narrenzunft Kempen am Samstag in der Albert-Mooren-Halle in Oedt war wieder ein voller Erfolg und ein buntes Spektakel. Närrische 111 Tänze sollten es werden. Einige wenige fielen krankheitsbedingt aus, aber knapp über 100 verschiedene Darbietungen sind ja auch eine stolze Zahl.

Norbert van de Rydt vom gastgebenden Verein war jedenfalls zufrieden. Was ihm besonders gefällt: „Für den Gardetanz begeistern sich wieder deutlich mehr Kinder. Es ist wohl gerade modern, Tanzmariechen zu werden, darüber sind wir sehr glücklich.“ Der Kempener Karnevalsverein hat zurzeit 43 Kinder, die beim Gardetanz mitmachen. Sie alle nahmen aber nicht an dem Festival teil: „Wir wollten so ausschließen, dass der Eindruck entsteht, wir als Gastgeber würden von den Preisrichtern bevorzugt“, erklärte van de Rydt. Das anhaltend große Interesse an der Veranstaltung erklärte er so: „Dieses Festival wird gerne besucht, um neue Tänze vorzuführen und zu sehen, wie diese beim Publikum ankommen, um dann gegebenenfalls Änderungen vornehmen zu können. Das Niederrheinische Garde- und Schautanzfestival findet immer am Samstag vor dem 1. Advent statt, weil in der Adventszeit Karnevalsveranstaltungen tabu sind.

Was auffiel: Es wurde nicht nur auf der Bühne alles gegeben, auch die Zuschauer sorgten für Stimmung. Die „Eternal Flames“ der KG Narrenzunft Homberg etwa wurden mit liebevoll gestalteten Transparenten zu Höchstleistungen animiert. Es war ein kunterbuntes Gewusel, ein Kommen und Gehen, und das über zwölf Stunden hinweg. Rund 70 glänzende Pokale warteten darauf, verliehen zu werden. Getanzt wurde in nicht weniger als 27 Kategorien. Die Moderation übernahmen Judith van de Rydt und Christina Brecl – sie kommt von den Rheinstars Düsseldorf.