EU-Minister fordern schärfere Tierschutzbestimmungen : „Skandalöse Bilder, die zu Recht empören“

Ein Kalb schaut mit großen Augen in die Kamera. Sein Fell ist verdreckt, es ist umringt von anderen Jungtieren, die schreien, taumeln, treten. Denn in dem dunklen Anhänger ist kaum Platz. Die Aufnahme stammt von einem Schlachttransport nach Italien 2018. Schreckliche Bilder wie diese gehen immer wieder um die Welt, doch die EU-Transport-Verordnung wurde seit 2007 nicht verändert. Jetzt, 15 Jahre später, wagen die EU-Agrarminister einen Vorstoß. Sie wollen den Zeitraum der Transporte auf acht Stunden begrenzen, den Platz für die Tiere genauer berechnen lassen und Exporte in Drittstaaten teilweise verbieten.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) stellte das Positionspapier am Montag mit den Agrarministern aus den Niederlanden, Belgien , Schweden und Dänemark in Brüssel vor. Auslöser für deren Sinneswandel war ein Untersuchungsausschuss des Europäischen Parlaments. Der kam im Januar zu dem Schluss, dass die EU-Bestimmungen nicht immer eingehalten und die Bedürfnisse der Tiere nicht vollständig berücksichtigt würden. Daraufhin forderten die Abgeordneten die EU-Kommission und die Länder auf, den Tierschutz bei Lebendtransporten zu verbessern und die EU-Vorschriften zu erneuern.

Das wollen die Agrarminister nun umsetzen. „Wir haben da zum Teil skandalöse Bilder, die unsere Bevölkerung zu Recht empören“, sagte Özdemir über die Lebendtransporte. Zu seinen Forderungen zählt auch, dass Kälber, die noch Muttermilch bekommen, besser geschützt werden sollen. Bislang dürfen die immerhin 18 Stunden transportiert werden – inklusive einer Stunde Ruhezeit mit Tränke. Erwachsene Tiere wie Schweine können laut Verordnung in speziell ausgerüsteten Fahrzeugen 24 Stunden lang ausharren, wenn sie Zugang zu Wasser haben. Bei Pferden ist das ebenfalls möglich, wenn sie alle acht Stunden trinken können. Für Rinder, Ziegen und Schafe gelten sogar 28 Stunden – mit einer Tränkepause nach der Hälfte der Zeit. „Wir wissen seit Jahren, wie belastend die Transportbedingungen für die Tiere sind“, sagte Frigga Wirths, Fachreferentin vom Deutschen Tierschutzbund unserer Redaktion. „Doch geändert hat sich bislang nichts.“ Jede Verbesserung sei vereitelt worden. Die Initiative der EU-Agrarminister komme viel zu spät und bis sie umgesetzt sei, vergingen noch einige Jahre. Dennoch bezeichnet sie sie als „einen großen Schritt in die richtige Richtung“.

Greifen die Forderungen also weit genug? Da gehen die Meinungen der Tierschutzorganisationen auseinander. Während der Deutsche Tierschutzbund sie begrüßt, ist Lisa Kainz, Fachreferentin von Peta, nicht überzeugt. „Es gibt keine tierfreundlichen Lebendtransporte“, sagt sie. Selbstverständlich sei es für Schweine, Kühe und Hühner besser, kürzer unterwegs zu sein. Doch am besten hätten sie es, wenn die Landwirtschaft ihre Haltung aufgebe und auf pflanzlichen Anbau umsteige. Und: Die Menschen müssten lernen, auf tierische Produkte zu verzichten. Eine vegane Ernährung sei die einzige Möglichkeit, Tiertransporte überflüssig zu machen. „Generell finden wir aber jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung gut“, sagt Kainz. Sie kritisiert allerdings, dass Geflügel bislang von allen Tierschutzbestimmungen ausgenommen sei. Tausende Vögel würden zusammengepfercht, ohne Nahrung, ohne Wasser – und das oft schon einige Stunden vor dem Export, weil es so lange dauere, die vielen Tiere in den Transporter zu befördern. Geflügel sei auf dem Markt eben weniger wert – und die Menschen hätten nicht so viel Empathie dafür übrig wie für Säugetiere.