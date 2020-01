Unfall im Neandertal zwischen Mettmann und Erkrath : „Gott sei Dank waren keine Schulkinder da“

Die Feuerwehr Erkrath rückte gegen 9 Uhr mit einem Großaufgebot zur Straße „Thekhauser Quall“ aus. Ein Kran war umgestürzt. Foto: Patrick Schüller

Erkrath/Mettmann Mittwochmorgen hat ein umstürzender Baukran vier Arbeiter verletzt. Amt für Arbeitsschutz ermittelt.

Rene Roese ist erleichtert. „Wir sind überglücklich, dass nicht mehr passiert ist“, sagt er. Der Mitarbeiter eines Bauunternehmens hatte den ferngesteuerten Kran geführt, der am Mittwochmorgen plötzlich umstürzen und vier seiner Kollegen verletzten sollte. Danach gefragt, was der Grund für das Unglück gewesen sein könnte, sagt er: „Hier im Neandertal gibt es einen hohen Grundwasserspiegel. Es gab auch viel Regen in letzter Zeit. Bestimmt drei Viertel der Zeit, die hier gearbeitet wurde, hat es geregnet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Untergrund nachgegeben hat“. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, heißt es von der Kreispolizei Mettmann, und wie eine Sprecherin mitteilt, sei auch das Amt für Arbeitsschutz eingeschaltet worden.

Zwei mittelschwer und zwei leicht Verletzte forderte der Unfall, bei dem am Mittwoch auf einer Baustelle im Neandertal ein Kran umgestürzt ist. Das Unglück geschah gegen 8.50 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Feuerwehr Erkrath informiert. Der Unglücksort liegt in der Straße Thekhauser Quall, unweit des Fundortes des Neandertalers und der Steinzeitwerkstatt. Wie die Sprecherin des Kreises, Daniela Hitzemann, auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, handelt es sich dabei aber nicht um eine Baustelle des Kreises, der zurzeit das Außengelände unweit des Neanderthal Museums umgestalten lässt, sondern nach Auskunft der Stadt Erkrath um eine private Baustelle.

Im Einsatz waren die Notärzte der Feuerwehr Mettmann sowie des Kreises Mettmann, drei Rettungswagen der Feuerwehr Erkrath, ein Rettungswagen der Feuerwehr Mettmann, die Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath und Trills sowie die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Erkrath. Foto: Patrick Schüller

Die Arbeiter wurden von dem umstürzenden Kran überrascht. Alle seien oben auf dem Dach gewesen, drei hätten noch in letzter Sekunde hinunter springen können, erzählt der Kranführer. „Die Rettungskräfte waren sehr schnell da“, berichtet ein weiterer Mitarbeiter, der seinen Namen nicht genannt wissen will, „das ist das erste Mal, dass mir so was in 20 Jahren Arbeit auf der Baustelle passiert ist.“

Da sich die Einsatzstelle an einem Waldweg im Neandertal befand, fuhren zunächst der Einsatzleiter und ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Erkundung der Lage die Einsatzstelle an. An der Talstraße in Höhe der Zuwegung zum Thekhauser Quall wurden Bereitstellungsräume für die Feuerwehrfahrzeuge und für die Rettungsdienstfahrzeuge eingerichtet. Sie versorgten zwei Bauarbeiter, die leicht, und zwei Mitarbeiter eines Zimmereibetriebes, die mittelschwer verletzt wurden.

Einer der Verletzten, ein junger Mann, musste vom Baugerüst in Höhe des ersten Obergeschosses geholt werden. Um eine schonende Rettung zu gewährleisten, wurde der Arbeiter nach notärztlicher Versorgung und Fixierung in einer Vakuummatratze mittels Schleifkorbtrage vom Gerüst gerettet. Sechs Beschäftigte waren zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Baustelle, auch die beiden unverletzten wurden von zwei Notärztinnen untersucht. Die Verletzten wurden mit drei Rettungswagen der Feuerwehren Erkrath und Mettmann in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beiden leicht Verletzten konnten nach Angaben von Bauunternehmer Hans-Dieter Otto das Krankenhaus zwischenzeitlich verlassen.

Da aus dem umgestürzten Baukran Hydrauliköl auslief, nahm die Feuerwehr es auf und forderte das Umweltamt des Kreises Mettmann zur Einsatzstelle an. Die Einsatzstelle wurde durch die Kreispolizeibehörde Mettmann für weitere Ermittlungen zum Verlauf des Unfalls gesperrt.

Nicht auszudenken, was noch hätte geschehen können, sagt Bauarbeiter Rene Roese: „Es ist vielleicht von Vorteil, dass es hier passiert ist, und nicht in der Stadt, wo der Kran auf andere Häuser und Straßen hätte fallen können.“ Am Haus vorbei führt der Weg, auf dem auch Kinder vom Neanderthal Museum zur Steinzeitwerkstatt gehen. Der Unfall geschah aber so früh, dass noch niemand da war. „Gott sei Dank waren keine Schulkinder da“, atmet Roese erleichtert auf.

