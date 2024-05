Schlemmertour für Radler Zweite kulinarische Schnitzeljagd durch Erkrath

Die Premiere im vergangenen Jahr ist laut Veranstalter gut gelaufen, nun soll es eine weitere kulinarische Schnitzeljagd durch Erkrath und den Düsseldorfer Osten (Unterbach) geben. Termin ist Samstag, 15. Juni. Es handelt sich um eine von der Eventagentur Wiedeking organisierte Genusstour, in deren Verlauf zehn bis zwölf Restaurants, Feinkostläden und Cafés die Schnitzeljagd-Teilnehmer mit für ihr Sortiment typischen Häppchen begrüßen. Man kann sich also einmal quer durch die Stadt probieren und verschiedene Lokalitäten kennenlernen. Wie es von Laden zu Laden geht, ist jedem selbst überlassen, meist werden Fahrräder auf der vom Veranstalter ausgetüftelten Route genutzt. So lassen sich Bewegung und Genuss kombinieren.