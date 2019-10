Erkrath : Zwei Kalender und ein Buch helfen der Tafel

Historische Ansicht des Heiligenhäuschens am Römerweg. Das Häuschen ist ein altes christliches Relikt, in dessen Innenraum sich ein Kreuz, ein Kerzenleuchter und einige Tafeln vom Alten Friedhof befinden. Foto: Wolfgang Engel

Erkrath Beides ist in der Buchhandlung Weber am Hochdahler Markt und im Schreibwarenhandel zu haben.

(hup) Fotograf Wolfgang Engel setzt sich schon seit mehreren Jahren für die Erkrather Tafel ein. Mit zwei von ihm gestalteten neuen Kalendern und einem Buch geht sein Engagement weiter. Das alles ist in der Buchhandlung Weber in Hochdahl erhältlich. Die Kalender gibt es auch in einigen Schreibwarengeschäften und im Frischmarkt Milrath an der Bergstraße 16, informiert Engel. Und das ist ist im Angebot: