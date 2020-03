Polizei nimmt Verdächtige fest : Zwei Mädchen in Erkrather Wohnung vergewaltigt

Erkrath/Düsseldorf Drei dringend tatverdächtige junge Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

(hup) Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf mitteilen, sitzen jetzt drei junge Männer in Untersuchungshaft, die als dringend tatverdächtig für ein schweres Sexualdelikt gelten. Im Morgengrauen sind die Männer im Alter von 17, 17 und 19 Jahren am Freitag in ihren Wohnungen in Düsseldorf festgenommen worden. Gegen sie bestehen Haftbefehle wegen des Verdachts des besonders schweren Falls der Vergewaltigung. Sie sollen im Herbst 2019 gemeinsam zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen bei einem gemeinsamen Treffen durch hochprozentigen Alkohol willenlos gemacht und sie anschließend vergewaltigt haben. Die Taten wurden von den Beschuldigten gefilmt. Laut Polizei handelt es sich bei den drei jungen Männern um rumänische Staatsangehörige. Im Februar 2020 war bei Durchsuchungen belastendes Beweismaterial (Videos) aufgefunden wurde. Daraufhin erließen die Behörden Haftbefehle, die jetzt an den Wohnadressen in Eller und Reisholz umgesetzt wurden. Die Ermittlungen dauern laut Polizei noch an.