Kreis Mettmann: Zugausfälle: Kritik an der Bahn wächst

Erkrath Der Kreis Mettmann fordert deutliche Verbesserungen auf den S-Bahn-Strecken. Fahrgäste sollen entschädigt werden.

Ebenfalls hatte Kreisdirektor Martin M. Richter als Vertreter des Kreises Mettmann in den Gremien des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) den Vorstandssprecher des VRR in einem Brief auf die Mängel auf den S-Bahn-Linien angesprochen. Wie Ausschussmitglied Detlef Ehlert (SPD) berichtete, war das Thema auch Gegenstand im Erkrather Planungsausschuss am 15. Januar. Damals ging es um mögliche Erstattungsregelungen im Rahmen der Mobilitätsgarantie.