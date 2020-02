Zug in Erkrath : Am Samstag sind die Jecken los

Karnevalszug in Erkrath: Fußgruppe Neandertaler (Naturschutzgemeinschaft Neandertal, NSG). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Am Samstag startet Erkrath in den Straßenkarneval. Ab 11.11 Uhr laden die „Letzten Hänger“ zum Biwak unter die Markthalle am Bavierplatz in Alt-Erkrath ein. Dort stimmen sich Zugteilnehmer und weitere Narren auf den Karnevalszug ein, der dann um 14.11 Uhr auf dem Gerberplatz startet.

