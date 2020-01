100-Jährige in Hochdahl : Geburtstagswunsch: „Stadtweiher könnte hübscher sein“

Jubilarin Grete Peters daheim mit dem Blumenstrauß des Bürgermeisters. Am liebsten ist sie aber an der frischen Luft. Foto: Stadt Erkrath

Erkrath Die Wahl-Erkratherin Grete Peters ist jetzt seit 100 Jahren auf der Welt – und immer noch rüstig und interessiert.

(RP) Für Grete Peters war der 4. Januar in diesem Jahr ein ganz besonderes Datum – denn auf den Tag genau vor einhundert Jahren erblickte sie an diesem Tag das Licht der Welt. Bürgermeister Christoph Schultz besuchte die Jubilarin an ihrem Ehrentag und überbrachte neben Glückwünschen einen Blumenstrauß sowie regionale Präsente aus Erkrath.

Geboren wurde Grete Peters aber in Bochum. 1939 zog sie zu ihrer Tante nach Erkrath, wo sie in der ehemaligen Seidenweberei in Hochdahl eine Lehre begann. Dort lernte sie auch ihren Mann Paul kennen, den sie 1941 heiratete. Von der gemeinsamen Zeit und den vielen Entdeckungsreisen ans Meer, in die Berge oder an die See schwärmt die rüstige Rentnerin noch heute.

Die Bewegung an der frischen Luft ist eine ihrer Leidenschaften und ihr ganz persönliches Rezept für ein gesundes und glückliches Leben. „Zu Fuß gehen, das hält fit. Ich tue das möglichst jeden Tag, denn Laufen ist die beste Medizin“, sagt sie.