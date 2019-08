Ferienkurs : Kinder lernen Reiten und Voltigieren

Auch in diesem Jahr öffnete sich in den ersten beiden Ferienwochen der Kulturrucksack für zwei Aktionen.

(RP) In dieser Zeit ließ es sich temperaturmäßig noch gut aushalten, als beim Graffiti-Workshop das erst seit März eröffnete Kinder- und Jugendzentrum Langenberg mit coolen Sprühereien verschönert wurde. Die jungen Künstler gaben damit ihrem Haus die erst richtige persönliche Note.

Der Foto-Workshop führte die Nachwuchsfotografen auch ins Umfeld, wo in Stadt und Natur Perspektiven und Motive abgelichtet wurden. Parallel fand in Kooperation mit dem Wülfrather Voltigier- und Pferdesportverein auf dem Hof Timpen der Reitferienspaß und in der zweiten Ferienwoche der Voltigierferienspaß statt. Auch hier konnten sich die 23 Teilnehmer je Woche erstmal zu Pflegeaufgaben und Spielaktionen um die fünf eingesetzten Pferde einfinden.