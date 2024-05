Geselligkeit in Wülfrath Schon jede Menge los im neuen Café Grenzenlos

Sie kennt ebenfalls die Probleme als pflegende Angehörige. „Manchmal möchte man sich auch einfach nur austauschen, die gefühlte Überbelastung aussprechen.“ Frauen übernehmen längst nicht nur in der türkischen Kultur häufig die Care-Arbeit in den Familien, weiß auch Franca Calvano. Als die städtische Gleichstellungsbeauftragte von der Idee Demirbas’ erfuhr, bot sie gleich ihre Unterstützung an. Für Calvano ist das neue Café ein weiterer Knotenpunkt in einem wachsendem Frauen-Netzwerk in der Stadt.