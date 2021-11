Jugendcafé am Skaterpark : Workshop lüftet die Geheimnisse der Influencer

Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man die Timeline in der App Instagram. Foto: dpa/Fabian Sommer

(RP) Viele Jugendliche träumen davon, als Influencer (jemand der andere Menschen beeinflusst) in einem Internetforum Karriere zu machen und dafür zum Beispiel Produkte oder einen Lebensstil zu bewerben. Die anziehende und scheinbar perfekte Instagram-Welt der Influencer zu durchschauen, darum soll es am Freitag, 19. November, 16 bis 19 Uhr, und am Samstag, 20. November, 13 bis 18 Uhr, in einer Instagram-Werkstatt im Jugendcafé am Skaterpark gehen.

Das für die Teilnehmer kostenlose Angebot in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement Sandheide richtet sich an Kinder und Jugendliche von 13 bis 17 Jahre, die mehr über Social Media erfahren und ihre Techniken erweitern wollen. Unter anderem wird die Bloggerin, Autorin und natürlich Influencerin Katharina Heilen per Videomeeting über ihren Werdegang berichten und erklären, welche Tools und Tricks die Influencer für ihre tägliche Arbeit nutzen. Anschließend können die Teilnehmer erste eigene Schritte in diese Richtung unternehmen, bestehender Accounts verbessern und auf Stolperfallen der Instagram-Welt hingewiesen werden.

Wer sich noch nicht an einen eigenen Account heranwagen möchte, kann sich am Entwurf eines Accounts für die Stadtbücherei Erkrath beteiligen. Dafür werden Ipads zur Verfügung gestellt. Ein kurzer Blick auf rechtliche Rahmenbedingungen wie Werbung und Urheberrechte rundet die zweitägige Veranstaltung ab. „Von Jugendlichen wird die Stadtbücherei oft nur als außerschulischer Lernort wahrgenommen. Das Freizeitverhalten nach dem sogenannten Leseknick ist durch andere Bereiche als das Lesen von Büchern definiert. Sinnvolle und bewusste Freizeitgestaltung muss jedoch nicht im Wiederspruch zu den von Jugendlichen selbst gewählten stehen. Die Stadtbücherei will auch hier ihrem Auftrag gerecht werden, medienorientierte Freizeitangebote bereitzustellen“, kommentiert Büchereileiterin Anne Heimansberg-Schmidt die Planung rund um die Instagram-Werkstatt. Die Influencer-Werkstatt soll Auftakt zu mehr Präsenz der Stadtbücherei in den digitalen Räumen der Jugend sein.