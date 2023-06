Erkrath Lebensqualität im Quartier Sandheide bewerten

Noch bis zum 31. Juli können Bewohner und Besucher der Sandheide das Leben im Quartier bewerten und so an der künftigen Gestaltung und Verbesserung des eigenen Lebensumfeldes mitwirken. Möglich ist dies über das Beteiligungsinstrument „StadtRaumMonitor“, ein Portal, das Bürgern ermöglicht, Aspekte wie Naturräume, Wohnen, Verkehr oder Versorgung in den Fokus zu rücken und zu bewerten. Mithilfe des Beteiligungsinstrumentes können Stärken und Schwächen des jeweiligen Quartiers erkannt und konkrete Verbesserungspotenziale identifiziert werden. Die gesammelten Informationen werden analysiert und vom städtischen Quartiersmanagement, der Stadtplanung sowie den örtlichen Vereinen und Trägern als Orientierungshilfe für die weitere Entwicklung konkreter Maßnahmen oder baulicher Veränderungen genutzt. Zudem erhalten auch die Teilnehmenden selbst einen Blick auf die Ergebnisse ihrer Bewertung und Gewichtung des eigenen Lebensumfeldes.