Erkrath : Wo man sich an Ostern testen lassen kann

Erkrath Gerade über die Osterfeiertage werden sich viele Bürger mit anderen Familienmitgliedern treffen. Davor sind Tests besonders wichtig. In Alt-Erkrath kann man sich auch über die Feiertage testen lassen. Was man dazu wissen muss.

(RP) Im neu eröffneten Testzentrum im Alten Bahnhof Erkrath, Bahnstraße 1 in Alt-Erkrath, sind kostenlose Schnelltests auch über die Feiertage möglich: Karfreitag, 2. April, 7-13 Uhr, Samstag, 3. April, 9-15 Uhr, Ostersonntag, 4. April, 9-13 Uhr, Ostermontag geschlossen. Reguläre Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 7-12 Uhr, Freitag 7-13 Uhr, Samstag 9-13 Uhr. Registrierung und Terminvergabe über www.coronatesterkrath.de. Man kann sich aber auch ohne Termin innerhalb der Öffnungszeiten testen lassen, mit Registrierung vor Ort. Kontakt: Telefon 0800 7998866. Am Dienstag, 6. April, öffnet im Bürgerhaus Hochdahl an der Sedentaler Straße 105 ein weiteres Zentrum, in dem Bürger sich einmal wöchentlich kostenlos auf Covid-19 testen lassen können. Betrieben wird es von der Praxis Chirurgie Erkrath unter ärztlicher Leitung von Annette Kirchhoff. Im Einsatz sind PoC-Antigen-Schnelltests, bei positivem Ergebnis wird direkt noch der PCR-Labortest durchgeführt. Versichertenkarte und Personalausweis müssen mitgebracht werden. Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag 7.30 bis 10 Uhr, Dienstag und Donnerstag 8 bis 10 Uhr, Montag bis Freitag 16 bis 18 Uhr, Samstag 12 bis 14 Uhr.