Hochdahl : Wirbel um Stadtweiher-Verkleinerung

Erkrath Bei der gut besuchten Informationsveranstaltung der Stadt im Hochdahler Bürgerhaus ging es teilweise turbulent zu. Teilnehmer forderten ein neues Gutachten und argwöhnten, die Stadt wolle auf der Weiherfläche bauen.

Politik in Erkrath : Ratsmehrheit will Stadtweiher verkleinern

„Die Verwaltung hat kein Interesse daran, Ihnen Ihren Stadtweiher zu nehmen. Im Gegenteil, wir haben das Gutachten mit der Fragestellung in Auftrag gegeben, wie dieser in seiner jetzigen Ausdehnung zu erhalten ist. Gegen die Unterstellung, das Gutachten diene nur als Alibi für bereits gefasste Pläne, in dem Bereich zwischen Brücke und Hochdahlhaus eine wie auch immer geartete Bebauung zu realisieren, verwehre ich mich auf das Schärfste“, sagte Schultz.

Dass der Stadtweiher in seiner jetzigen Ausdehnung nicht zu erhalten sei, habe weder ihm noch den anderen Mitgliedern der Verwaltung gefallen. Auch Reinhold Beck wurde ein tiefsitzendes Misstrauen ob der Ergebnisse und der Herangehensweise an die Untersuchung entgegen gebracht: Mehrere Redner forderten ein neues Gutachten. „Es wird eine Plausibilitätsprüfung des vorliegenden, aber kein neues Gutachten geben“, entgegnete daraufhin Bürgermeister Schultz.

Da die Anzahl der Wortmeldungen und deren Beantwortung durch Verwaltung und Sachverständige abendfüllend waren, blieb für den eigentlichen Zweck der Veranstaltung, das Einsammeln von Ideen aus der Bevölkerung für die Gestaltung der verbleibenden Weiherfläche, am Ende keine Zeit mehr. Bürger können sich aber vor Ort über den aktuellen Stand der Neugestaltung des Stadtweihers informieren und Ideen und Vorschläge für die Zukunft einbringen. Dafür steht bei trockenem Wetter am heutigen Freitag, 10 bis 12 Uhr, sowie am Dienstag, 21. September, von 15 bis 16.30 Uhr ein Informationsstand an der Brücke über dem Stadtweiher (nahe Hausnummer Am Stadtweiher 5) bereit.