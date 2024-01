Wetter Winter hat Erkrath fest im Griff

Rodeln an der Antoniuskapelle in Trills – das gibt es in Erkrath auch nicht alle Tage. Der dicke Flockenteppich am Mittwoch macht es möglich. Autofahren ist bei diesem Wetter natürlich weniger lustig, es gab mehrere Unfälle in Erkrath, wie die Polizei berichtet. Wer mit Sommerreifen unterwegs ist, kann ganz schön ins Rutschen kommen. Für Busse und Bahnen hat der Schnee, der nicht überraschend fiel, ebenfalls Konsequenzen. So fährt die Ortsbuslinie 5 vorsorglich nicht über die Trillser Straße, sondern über die zumindest in Teilen geräumte Hauptstraße Bergische Allee.