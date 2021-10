Stadtentwicklung in Erkrath : Wimmersberg: Investor kann bauen

Rodungarbeiten auf dem Gelände Wimmersberg/Schlüterstraße im Februar dieses Jahres. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Mit einer Mehrheit von CDU, SPD und FDP sind die Nutzungsänderung und der Bebauungsplan für die Gewerbebrache beschlossen worden. Investor Catella will 700 Wohnungen errichten.

Am Ende war es nicht mehr wirklich spannend, ob die Pläne des Investors für ein 700 -Wohneinheiten-Quartier am Wimmersberg nun durchgehen oder nicht. Der Fürsprecherblock aus CDU, SPD und FDP hatte sich schon zuvor durch keinen Einwand von Bürgern oder anderen Parteien, keinen Hinweis auf Fehler in den Vorlagen für die Beschlüsse zum „wichtigsten Neubauprojekt seit Jahrzehnten“ (CDU) erschüttern lassen.

Auch beim finalen Ratsentscheid legte er Einigkeit an den Tag: Mit 27 Ja-Stimmen von CDU, SPD und FDP gab es grünes Licht für das Projekt. Grüne, BmU, Linke und Afd (insgesamt 20 Nein-Stimmen) hatten das Nachsehen. Der Zweck, und zwar angesichts der Wohnraumnot so viele Wohnungen wie möglich zu errichten, heilige bei den Fürsprechern offenbar alle Mittel, heißt es dazu von Kritikern, darunter einige Anwohner, denen das Bauvorhaben viel zu dicht, mit überwiegend sechsgeschossigen Bauten zu gewaltig und insgesamt zu wenig an die Umgebung angepasst ist. Eine Bausünde, die Stadt (ihr obliegt die Planungshoheit) und Poiltik hätten verhindern können – und müssen.

Info Investor: Baubeginn ist im Jahr 2022 Neben 700 Miet- und Eigentumswohnungen sowie Reihenhäusern entstehen in dem 7,5 Hektar großen Areal eine Grünfläche, ein Spielplatz, eine Kita und eine Mobilitätsstation. Laut Investor sind 40 Prozent der Wohnungen preisreguliert.

Kritik hatte es im Vorfeld des Ratsenscheids reichlich gegeben, bei mehreren, ohne großen Einfluss auf die Pläne gebliebenen Bürgeranhörungen und zuletzt in der Planungsausschuss-Sitzung. Die Grünen teilten die Eindrücke der Anwohner, das Projekt sei weitgehend hinter verschlossenen Türen geplant worden und der Investor habe letztlich bestimmt, wo es langgehe. Bürgeranhörungen hätte lediglich „Alibi-Charakter“ gerhabt. Auch wegen „schwammiger Formulierungen zum Hochwasserschutz“, fehlender Klimaneutralität und einem Versiegelungsgrad von 80 Prozent lehnen die Grünen das Projekt ab. Verdichtung an sich sei nichts Schlechtes, aber sie dürfe nicht zu einer Betonwüste führen, unterstrich Fraktionschef Peter Knitsch.