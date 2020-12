Streitthema : Wimmersberg: Politik hinterfragt Tempo

Erkrath Erst geht es zu schnell mit dem geplanten neuen Wohnquartier in Alt-Erkrath, dann zu langsam – den Kritikern geht der Stoff nicht aus. Von 1000 Bürger-Einwendungen hat sich keine auf die Pläne von Stadt und Investor ausgewirkt.

Warum dauert das so lange? Gibt es Differenzen zwischen den Vertragspartnern? Das fragen sich neben einer Reihe von Bürgern auch die Wählervereinigung BmU sowie die Grünen, die jetzt im Planungsausschuss nachhakten. Schließlich sei noch im Sommer dieses Jahres der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren Wimmersberg nach Auffassung der Verwaltung derart dringlich gewesen, dass der Bürgermeister zwei Sondersitzungen des Rates kurz vor und in den Schulferien einberufen hatte.

Auch die Bürgeranhörung habe zu einem großen Teil in den Ferien stattfinden müssen, weil, wie die Stadt damals argumentierte, der Investor abzuspringen drohe und damit das gesamte Projekt gefährdet sei. „Die Bürgerinitiative ,Lebenswerter Wimmersberg’, die Grünen und weitere Fraktionen stellten diese Argumentation schon damals in Frage und kritisierten die von Verwaltung und Ratsmehrheit herauf beschworene Eile“, sagte Grünen-Sprecher Peter Knitsch.

Heute, etwa ein halbes Jahr später, liege dem Stadtrat noch immer keine Vorlage für einen Satzungsbeschluss bzw. den städtebaulichen Vertrag vor. „Offenbar gibt es inzwischen keinerlei Eile mehr“, meint Knitsch. Dezernent Fabian Schmidt hielt dagegen: Dringlichkeit bestehe nach wie vor, doch sei die Abarbeitung des Bebauungsplans, die Voraussetzung für den städtebaulichen Vertrag, umfänglicher, sagte Schmidt im Ausschuss. Die Inhalte wären unstreitig, doch gebe es Probleme, das Ganze unter Berücksichtigung aller steuerlichen Belange in eine rechtliche Form zu bringen. „Unsere Juristen arbeiten daran“, so Schmidt, der nichts von Differenzen zwischen den Vertragspartnern wissen wollte. Der Investor vertrete seinen Positionen natürlich deutlich, aber man stimme in den Zielen überein und befinde sich im Dialog. Es werde „konstruktiv zusammengearbeitet“, so Schmidt, der für das erste Quartal des kommenden Jahres einen Vertragsentwurf und eine detaillierte Abwägungsvorlage für den Rat in Aussicht stellte. Laut Schmidt sind derzeit noch nicht einmal alle Teilgrundstücke des Geländes im Besitz des Investors.