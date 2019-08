Alt-Erkrath : Investor stellt Wimmersberg-Planung vor

Die Ergebnisse des letzten Bürger-Workshops werden am Dienstag mit der Lokalpolitik besprochen.

Auch das Verfahren zur Aufstellung des neuen Bebauungsplanes ist ungewöhnlich: Catella als Vorhabenträger hat mehrere Bürger-Dialoge veranstaltet und sechs Architekturbüros anstelle eines Wettbewerbes zu einem konstruktiven Werkstattverfahren eingeladen, wo Ideen ausgetauscht und gemeinsam weiterentwickelt werden. Nachdem Kritik laut wurde, dass Catella die bei seinen Info-Veranstaltungen geäußerten Bürgerwünsche für das Alt-Erkrather Wohnquartier Wimmersberg nicht für jedermann einsehbar dokumentiert und damit nicht nachvollziehbar sei, was davon tatsächlich in die Planungen einfließt, hatte der Investor zuletzt am 10. Juli erneut zum Bürger-Workshop in die Stadthalle eingeladen.