Umweltfreundlichere Mobilität Wie sich in Erkrath Strom tanken lässt

Seit 2018 sind die heimischen Stadtwerke in Sachen E-Mobilität aktiv. Jetzt steht der nächste Schritt zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektro-Autos bevor: Zu den bereits bestehenden 30 Ladepunkten kommen zwölf weitere an sechs Standorten im Stadtgebiet zur öffentlichen Nutzung hinzu. Strom tanken geht dann auch an der Maximillian-Weyhe-Straße 2, im Bereich Schmiedestraße/Bergstraße 9, an der Brechtstraße 37, der Gerhard-Hauptmann-Straße 38, dem Millrather Weg 65 und am Hochdahler Markt 17 auf dem Edeka-Parkplatz.