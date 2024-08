Nachwuchsarbeit Wie Erkrather Johanniter sich um die Jugend kümmern

Für die Johanniter stehen die Jugendlichen nicht nur am Weltjugendtag im Mittelpunkt, unterstreichen sie in einer Mitteilung: Mehr als 12.700 Kinder und Jugendliche engagieren sich derzeit bundesweit in 170 Jugendgruppen und in 659 Schulsanitätsdiensten der Johanniter. Unter dem Leitsatz „Miteinander stark!“ bringt die Johanniter-Jugend Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Erste Hilfe bei, fördert Respekt und gegenseitige Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und demokratische Entscheidungsstrukturen. Auch Gemeinschaft erleben und die gemeinsame Freizeitgestaltung stehen im Vordergrund, wie zum Beispiel beim Bundespfingstzeltlager im Mai 2024, an dem rund 600 Kinder und Jugendliche teilnahmen.